Швейцарский разведчик перечислил выигравших от подрыва «Северного потока»

РФ не получила никакой выгоды из ситуации на «Северных потоках», тогда как Соединенным Штатам авария определенно была на руку. Такое заявление сделал бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.

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Специалист уверенно заявил, что случившееся было ни чем иным, как «диверсией с большим размахом». При этом водолазам-любителям, по его словам, ни за что не удалось бы добиться подобных разрушений: для этого нужно сложное оборудование и очень много взрывчатки.

«Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить», - заметил экс-разведчик.

По мнению Жака Бо, целью диверсантов, очевидно, был срыв поставок природного газа в ФРГ - причем, надолго. РФ для этого, заметил эксперт, достаточно просто прекратить перекачку топлива. Рушить же собственную инфраструктуру вовсе не обязательно.

Государствами, действительно заинтересованными в произошедшем, являются Украина и Польша. Ни в Киеве, ни в Варшаве никогда не скрывали своего отношения к проекту трубопровода, который позволяет избегать транзита газа через их территорию.

Еще одним выгодополучателем в этой истории, по словам Бо, выступают США. В настоящее время Вашингтон крайне заинтересовал в полном разрыве связей между РФ и Европой.

«А в особенности - между Россией и Германией», - добавил швейцарец в интервью Radio Courtoisie.