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52 минуты назад

Президент Молдовы Санду оговорилась и обвинила Украину в развязывании конфликта с Россией

Газета.Ruиещё 1

Президент Молдавии Майя Санду оговорилась и заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а после поправила саму себя. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Санду оговорилась и обвинила Украину в развязывании конфликта с Россией
Фото: газета.ruгазета.ru

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом Санду сказала: «Начатая Украиной война...Простите, начатая Россией против Украины война подмяла международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы».

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Ранее Борис Джонсон, который в сентябре ушел с поста премьер-министра Великобритании, перепутал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского и поблагодарил российского лидера за «вдохновляющее руководство».

До этого премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в ходе встречи начальников Генштабов НАТО по ошибке заявила, что альянс должен использовать все инструменты для давления на Украину, так как большинство россиян поддерживает спецоперацию.

В мире,Йоханнес Хан,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Владимир Путин,НАТО,Газпром,
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