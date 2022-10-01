Санду оговорилась и обвинила Украину в развязывании конфликта с Россией

Президент Молдавии Майя Санду оговорилась и заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а после поправила саму себя. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».
В ходе пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом Санду сказала: «Начатая Украиной война...Простите, начатая Россией против Украины война подмяла международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы».
Ранее Борис Джонсон, который в сентябре ушел с поста премьер-министра Великобритании, перепутал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского и поблагодарил российского лидера за «вдохновляющее руководство».
До этого премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в ходе встречи начальников Генштабов НАТО по ошибке заявила, что альянс должен использовать все инструменты для давления на Украину, так как большинство россиян поддерживает спецоперацию.