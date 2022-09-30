Боррель отреагировал на речь Путина о присоединении новых регионов

Присоединение Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей к России является нарушением международного права. Так отреагировал на речь российского президента Владимира Путина о присоединении новых регионов глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в Twitter.