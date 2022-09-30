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10 минут назад

Боррель отреагировал на речь Путина о присоединении новых регионов к России

Lenta.ru

Присоединение Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей к России является нарушением международного права. Так отреагировал на речь российского президента Владимира Путина о присоединении новых регионов глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в Twitter.

Боррель отреагировал на речь Путина о присоединении новых регионов
Фото: ReutersReuters

«Объявленная аннексия украинских территорий Россией является серьезным нарушением международного права и нарушением Устава ООН. Никакой фиктивный референдум не может его оправдать», — высказался глава евродипломатии.

Он заверил Киев в непоколебимой поддержке со стороны ЕС заявил, что территориальная целостность и суверенитет Украины не подлежат обсуждению.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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