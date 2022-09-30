Швеция сняла эмбарго на поставки оружия Турции

Шведское правительство приняло решение снять эмбарго на поставки оружия в Турцию . Об этом сообщил Государственный департамент по контролю за экспортом вооружений (ISP), передает РИА Новости.

«Экспорт в Турцию, который был приостановлен в 2019 году, теперь подлежит повторному разрешению», — говорится в заявлении ведомства.

23 сентября сообщалось, что протокол о приеме Финляндии и Швеции в альянс ратифицировали 27 государств из 30 стран НАТО. Турция, возможно, «останется в режиме ожидания» до проведения в стране всеобщих выборов в июне следующего года. Процесс вхождения стран в НАТО может завершиться к концу декабря текущего года.