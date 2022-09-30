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42 минуты назад

Эстония призвала к новым санкциям против РФ

Алиса Селезнёва

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала созвать саммит лидеров стран ЕС в связи с признанием Москвой независимости Запорожской и Херсонской областей и усилить санкционное давление на Россию. Об этом пишет ТАСС.

Эстония призвала к новым санкциям против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лидеры стран ЕС должны как можно скорее встретиться для принятия [новых] сильных санкций [против России] в качестве ответа на ее действия», - заявила она.

По словам премьер-министра Эстонии, в новый пакет санкций «непременно должно войти установление потолка цен» на российские нефть и газ.

Также эстонский лидер оценила признание Россией независимости Запорожской и Херсонской областей как «самую серьезную эскалацию конфликта» с начала российской спецоперации на Украине, призвала усилить «материальную, военную и политическую поддержку» Киева, а также быстро скоординировать действия европейских стран с другими «членами трансатлантического сообщества».

Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. Сегодня ночью на российском официальном портале правовой информации были опубликованы указы президента о признании Россией государственного суверенитета и независимости Запорожской и Херсонской областей.

В 15.00 мск 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца должна начаться церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что будут пописаны четыре договора о принятии в состав страны новых субъектов.

В мире,Кая Каллас,Дмитрий Песков,ЕС,
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