Эстония призвала к новым санкциям против РФ

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала созвать саммит лидеров стран ЕС в связи с признанием Москвой независимости Запорожской и Херсонской областей и усилить санкционное давление на Россию. Об этом пишет ТАСС.

«Лидеры стран ЕС должны как можно скорее встретиться для принятия [новых] сильных санкций [против России] в качестве ответа на ее действия», - заявила она.

По словам премьер-министра Эстонии, в новый пакет санкций «непременно должно войти установление потолка цен» на российские нефть и газ.

Также эстонский лидер оценила признание Россией независимости Запорожской и Херсонской областей как «самую серьезную эскалацию конфликта» с начала российской спецоперации на Украине, призвала усилить «материальную, военную и политическую поддержку» Киева, а также быстро скоординировать действия европейских стран с другими «членами трансатлантического сообщества».

Ранее подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе проведенных с 23 по 27 сентября референдумов высказалось за присоединение к России. Сегодня ночью на российском официальном портале правовой информации были опубликованы указы президента о признании Россией государственного суверенитета и независимости Запорожской и Херсонской областей.