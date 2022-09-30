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56 минут назад

Страны ЕС достигли договоренности по новому пакету санкций против России

Деловая газета "Взгляд"

Страны Евросоюза достигли первоначальной договоренности по новому пакету санкций против России, окончательное решение ожидается на следующей неделе, передает Reuters.

Страны ЕС достигли договоренности по новым санкциям против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным дипломатических источников издания, в пятницу послы 27 европейских стран обсудили предложения и дали «предварительный зеленый свет». Отмечается, что окончательное решение ожидается на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ЕС в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Также санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции и ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов.

Кроме того, предлагается ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу.

В мире,Алан Лушников,Николай Расторгуев,Александр Дугин,Ижмаш,ЕС,
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