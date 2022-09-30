Страны ЕС достигли договоренности по новым санкциям против РФ

Страны Евросоюза достигли первоначальной договоренности по новому пакету санкций против России, окончательное решение ожидается на следующей неделе, передает Reuters.

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По данным дипломатических источников издания, в пятницу послы 27 европейских стран обсудили предложения и дали «предварительный зеленый свет». Отмечается, что окончательное решение ожидается на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ЕС в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Также санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции и ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов.