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26 минут назад

Сенат США признал провальной политику санкций против России

Lenta.ru

Американские сенаторы провели слушания, в ходе которых оценили эффективность введенных санкций против Москвы. В ходе заседания они признали политику ограничений провальной, так как она не повлияла на экономику России, пишет The National Interest.

«Экономика России не рухнула, как хотелось бы: [президент России Владимир] ПутиПутин непоколебим, и конца боевым действиям не видно», — отмечается в статье.

По мнению сенаторов, неэффективность санкций связана с тем, что их не соблюдают должным образом, а многие страны и вовсе отказались их вводить, благодаря чему российская экономика держится на плаву. Еще одна проблема заключается в том, что до сих пор нет единого мнения о конечных целях введенных ограничений.

Путин подписал указ о контрсанкциях

Ранее сенатор Митт Ромни заявил, что антироссийские санкции доказали свою неэффективность. Он отметил, что проблемы России с инфляцией и фондовым рынком не отличаются от трудностей, с которыми столкнулись другие страны в тяжелый период для мировой экономики.

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