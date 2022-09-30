Норвегия заявила о возможности закрытия границы с Россией

«При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут вступить в силу в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная. Стурскуг — это единственный погранпереход с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о ситуации на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», — заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель.