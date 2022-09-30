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7 минут назад

Швейцария разработает план на случай «ядерного инцидента» на Украине

Lenta.ruиещё 8

Федеральный совет Швейцарии поручил министерству обороны разработать план действий на случай «ядерного инцидента» из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей страны.

Швейцария разработает план на случай «ядерного инцидента» на Украине
Фото:  The Federal Council The Federal Council

Правительство считает маловероятным сценарий, при котором Россия решится использовать ядерное оружие. Однако подчеркивает, что если такое произойдет, то возникнет «комплексный кризис огромных масштабов, который будет необходимо решать в срочном порядке».

Федеральный совет наделил оборонное ведомство полномочиями по созданию федерального штаба стратегических действий Конфедерации на случай возникновения ядерного инцидента. Предполагается, что генштаб сможет быстро отреагировать на происшествие, эффективно проанализировать ситуацию, а также скоординировать и спланировать действия вместе с профильными ведомствами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственными говорящих о ядерной эскалации людей и призвал всех «ответственно себя вести».

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности Москва использует все методы, в том числе ядерное оружие. Глава государства напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Генштаб,НАТО,
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