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27 минут назад

Норвегия задумалась о закрытии границ для россиян

Lenta.ru

В Норвегии задумалась о закрытии границы для граждан России, подобно тому, как с 30 сентября поступила Финляндия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции и чрезвычайных ситуаций королевства Эмилие Энгер Мель.

В Норвегии заговорили о закрытии границы для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, власти страны захотели не только запретить въезд для российских туристов, но и усилить контроль на границе с Россией.

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация складывается по-другому, — заявила министр. — Стурскуг — наш единственный погранпункт на границе с Россией».

Энгер Мель добавила, что сейчас правительство повышает готовность на норвежско-российской границе в связи с возрастающим риском незаконного пересечения территории страны. Для этого ведется тесный диалог с сотрудниками полиции и таможенниками. Также для усиления контроля на границе может быть привлечен вертолет.

Ранее, 30 сентября, власти Финляндии закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране.

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