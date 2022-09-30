Пока вы спали: изменение условий кредитования мужчин и закрытое «окно в Европу»

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Финляндия закрыла границу для туристов из России

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Власти Финляндии приняли решение с сегодняшнего дня закрыть границу для подавляющего большинства россиян, так как «российский туризм наносит ущерб международным связям страны». Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее свои границы для туристов из России закрыли Латвия, Литва, Эстония и Польша. Таким образом, сейчас единственным наземным путем из России в страны Шенгенского соглашения, по которому можно проехать с туристической визой, остается граница с Норвегией.

В России ужесточают условия кредитования мужчин

После объявления о частичной мобилизации в России ряд кредитных организаций ужесточил условия по выдаче займов мужчинам призывного возраста, переведя их в разряд высокорискованных и фактически «отказников». Об этом со ссылкой на осведомленные источники в финансовой отрасли пишут «Известия».

При этом банкиры отметили, что у мужчин призывного шансы получить кредит есть всегда, но они существенно ниже, чем у других потенциальных заемщиков. В отрасли объяснили ужесточение правил, в том числе и тем, что пока не определено за чей счет будет проводиться списание долгов погибшим и получившим в результате боевых действий инвалидность первой группы.

111 ошибочно мобилизованных белгородцев вернулись домой

29 сентября вернулись домой 36 человек, которые были мобилизованы ошибочно, в общей же сложности домой были отправлены 111 жителей Белгородской области. Об этом заявил в соцсети «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас еще 36 человек находятся в отработке. Вывод: все ваши обращения, уважаемые жители, отрабатываются. (…) И там, где информация подтверждается, мы принимаем быстрые меры. Те люди, которые были призваны и по которым есть вопросы, уже вернулись или возвращаются домой», - заверил он.

Фурам из ЕС закроют въезд в Россию

ЕС пятым пакетом санкций закрыл доступ на свою территорию российским и белорусским автоперевозчикам. В рамках ответных мер правительство готовит с 1 октября ввести запрет на въезд в Россию автоперевозчиков из европейских стран. Об этом сообщает «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что, с одной стороны, такая мера поставит в одинаковые условия всех перевозчиков, убрав преференции для европейских. С другой же стороны, время для принятия этого решения, по их мнению, выбрано некорректно, так как треть общегодового объема перевозок грузов приходится на четвертый квартал.

Названы сроки начала нового ослабления рубля

На фоне «геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран» российская нацвалюта стала сильнейшей в мире, и в октябре можно ожидать ее дальнейшего движения в сторону 53 рубля за доллар и 50 за евро. Однако к концу года ситуация изменится, заявил агентству «Прайм» финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.