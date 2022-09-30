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19 минут назад

Столтенберг выступит с незапланированным заявлением

Никита Бородкин

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в 19:00 по мск незапланированную пресс-конференцию. Как сообщает РИА Новости, о теме выступления пока не сообщается.

Столтенберг выступит с незапланированным заявлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах произошли утечки. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Ранее пресс-служба НАТО опубликовала заявление в связи с инцидентами на трубопроводах «Северный поток». В нем отмечалось, что причиной утечек стали преднамеренные действия. Североатлантический альянс поддержал проведение расследования для установления причин повреждений, а также заявил о готовности защитить критическую инфраструктуру союзников.

Отметим, что на 15:00 намечена церемония подписания договоров о включении новых территорий в состав России в Кремле.

В мире,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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