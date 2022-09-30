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46 минут назад

Раскрыты подробности расправы с восьмилетней беженкой с Украины в Ирландии

Никита Бородкин

Полиция Ирландии установила личность подозреваемого в нападении на восьмилетнюю беженку с Украины. Как сообщает РИА Новости, сейчас ребенок находится в реанимации в критическом состоянии.

Раскрыты подробности расправы с девочкой-беженкой в Ирландии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как ранее сообщали местные СМИ, накануне экстренные службы обнаружили девочку с более чем 70 ножевыми ранениями в деревне Клэркасл. Рядом с ней лежала мать в бессознательном состоянии — они проживали в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев.

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Детективам удалось установить личность подозреваемого, однако в рамках дела пока никого не арестовали. Правоохранители установили все передвижения матери и ребенка за 48 часов до происшествия, также прорабатываются все их контакты.

Как рассказал близкий к расследованию источник, постояльцы отеля в момент происшествия слышали шум в одной из комнат, однако они не смогли туда проникнуть. Один из очевидцев вышел на улицу и через окно увидел раненого ребенка, после чего вызвал на место полицию и скорую помощь.

Местные жители также рассказали, что не знают никого из жильцов дома, так как он был заселен только в последние недели — долгие годы он оставался заброшенным. Всего там проживает около 15 украинцев.

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