«Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово «временно», потому как столицей области после освобождения снова будет её областной центр — Запорожье», — сказал Рогов РИА Новости.