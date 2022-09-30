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30 минут назад

Во Львовской области магазин отказался впускать евреев

ТК «Звезда»

На одной из украинских заправок отказались обслуживать евреев. Об этом сообщили Объединенная еврейская община Украины и Международный благотворительный Фонд имени Рабби Нахмана.

Во Львовской области магазин отказался впускать евреев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент случился возле города Яворов в Львовской области. На кадрах видно, что хасидов (хасидизм - одно из течений в иудаизме) даже не пустили в помещение местного магазина.

Стоит отметить, что это произошло в День памяти жертв Бабьего Яра, где в 1941 году фашисты уничтожили почти 150 тысяч евреев. К тому же случился этот инцидент в стране, президент которой Владимир Зеленский несколько дней назад в газете «Jerusalem post» был назван «Самым влиятельным евреем в мире».

Хасиды в конце сентября отметили иудейский Новый год. По традиции тысячи людей съехались в украинский город Умань, к месту захоронения Рабби Нахмана. И уже не в первый раз их встретили организованные киевской властью препятствия.

Так, два года назад украинские пограничники остановили паломников на границе с Белоруссией. Тысячи людей на протяжении нескольких дней вынуждены были жить в палаточном лагере, в условиях полной антисанитарии.

Ранее «Звезда» рассказала о националистических воззрениях жен бойцов «Азова»*. Катерина Прокопенко, одна из девушек, которых принимал Папа Римский Франциск, замечена на фотографиях, где она вскидывает правую руку. К тому же она замужем за командиром полка «Азов».

*полк «Азов» - организация украинских националистов, запрещена на территории России.

В мире,Катерина Прокопенко,ФРАНЦИСК,Владимир Зеленский,
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