В Сирии зафиксировали вспышку холеры, которая активно распространяется по стране и вызывает тревогу, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет издание The New Humanitarian

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Источником вспышки — первой за одиннадцать с половиной лет войны в Сирии считается использование зараженной воды из сильно загрязненной реки Евфрат, как непосредственно из источника, так и, как сообщается, из грузовиков, предназначенных для продажи чистой воды.

По мере того, как в Сирии распространяется смертельная вспышка холеры, врачи, гуманитарные работники и гражданские лица на удерживаемом повстанцами северо-западе готовятся к удару, опасаясь, что нехватка чистой воды, стесненные жилищные условия и ограниченные возможности в области здравоохранения обеспечат благодатную почву для еще большего распространения болезни.

Сообщается, что 36 человек умерли и предположительно около 6000 человек заразились холерой по всей стране.