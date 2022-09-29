Пентагон уклонился от комментариев о своих вертолетах над «Северными потоками»

Официальный представитель Пентагона уклонился от комментариев по поводу сообщений о замеченных в районе, где произошли утечки на «Северных потоках» американских военных вертолетах. В беседе с «РИА Новости» он заявил, что США не намерены спекулировать относительно причин случившегося до завершения официального расследования.
«Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий Евросоюза по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия стран ЕС по устранению потенциального эффекта на окружающую среду», — приводятся в материале слова представителя Пентагона.
Ранее Flightradar24 обнародовал данные, согласно которым военные вертолеты ВВС США в течение сентября регулярно летали в районе, где позже произошли утечки газа на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В сервисе, отслеживающем полеты воздушных судов, отметили, что летательные аппараты могли часами кружить у острова Борнхольм.