Пентагон уклонился от комментариев о своих вертолетах над «Северными потоками»

Официальный представитель Пентагона уклонился от комментариев по поводу сообщений о замеченных в районе, где произошли утечки на «Северных потоках» американских военных вертолетах. В беседе с «РИА Новости» он заявил, что США не намерены спекулировать относительно причин случившегося до завершения официального расследования.