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23 минуты назад

Пентагон уклонился от комментариев о своих вертолетах над «Северными потоками»

Елена Прошина

Официальный представитель Пентагона уклонился от комментариев по поводу сообщений о замеченных в районе, где произошли утечки на «Северных потоках» американских военных вертолетах. В беседе с «РИА Новости» он заявил, что США не намерены спекулировать относительно причин случившегося до завершения официального расследования.

Пентагон уклонился от комментариев о своих вертолетах над «Северными потоками»
Фото: CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонCC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

«Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий Евросоюза по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия стран ЕС по устранению потенциального эффекта на окружающую среду», — приводятся в материале слова представителя Пентагона.

Ранее Flightradar24 обнародовал данные, согласно которым военные вертолеты ВВС США в течение сентября регулярно летали в районе, где позже произошли утечки газа на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В сервисе, отслеживающем полеты воздушных судов, отметили, что летательные аппараты могли часами кружить у острова Борнхольм.

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