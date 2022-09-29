Камала Харрис по ошибке назвала США союзником Северной Кореи

Вице-президент США Камала Харрис во время однодневного визита в Южную Корею оговорилась и назвала Соединенные Штаты союзником КНДР. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Нас объединяют очень важные отношения, США — это союзник Республики Северная Корея. Это очень прочный и долговечный союз», — сказал вице-президент в ходе посещения демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями.

29 сентября Харрис совершила однодневный визит в Республику Корея, где провела переговоры с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, посетила демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей и осудила Пхеньян за нарушение прав человека. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, жест посещения демилитаризованной зоны призван продемонстрировать «твердую приверженность Америки» региональной безопасности.