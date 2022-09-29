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21 минуту назад

Камала Харрис по ошибке назвала США союзником Северной Кореи

Газета.Ru

Вице-президент США Камала Харрис во время однодневного визита в Южную Корею оговорилась и назвала Соединенные Штаты союзником КНДР. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Камала Харрис по ошибке назвала США союзником Северной Кореи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Нас объединяют очень важные отношения, США — это союзник Республики Северная Корея. Это очень прочный и долговечный союз», — сказал вице-президент в ходе посещения демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями.

29 сентября Харрис совершила однодневный визит в Республику Корея, где провела переговоры с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, посетила демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей и осудила Пхеньян за нарушение прав человека. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, жест посещения демилитаризованной зоны призван продемонстрировать «твердую приверженность Америки» региональной безопасности.

На фоне визита вице-президента США в регион КНДР провела пуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 350 км и достигли максимальной высоты в 50 км. Сразу после сообщения об очередном ракетном пуске КНДР при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан экстренный штаб по сбору информации о нем.

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