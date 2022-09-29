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23 минуты назад

В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"

Газета.Ruиещё 1

Прокуратура США заочно предъявила с российскому бизнесмену Олегу Дерипаске обвинения в «нарушении санкций», введенных против него в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ американского ведомства.

В США заочно предъявили обвинения Дерипаске в "нарушении санкций"
Фото: фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

В обвинительном акте, поданном в федеральный суд Манхэттена, говорится, что Дерипаска «нарушил санкции, продолжая нанимать трех сообвиняемых помощниц женского пола, которые оказывали или организовывали различные услуги в его интересах».

«Дерипаска... нанимал подзащитных Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для обеспечения финансовых средств, товаров и услуг для и в интересах Дерипаски и компаний, которыми владеет и которые контролирует Дерипаска, а также для получения финансовых средств, товаров и услуг от Дерипаски», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что открыл вакансию «гуру санкций» для предотвращения экономических потрясений. «Гуру», в частности, должен помогать американскому правительству не допускать экономических шоков, как тот, который обрушился на мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций в отношении компаний, связанных с Дерипаской.

В марте федеральный апелляционный суд отклонил апелляцию российского миллиардера об отмене санкций, наложенных на него США в 2018 году.

В мире,Олег Дерипаска,
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