В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
39 минут назад

Евросоюз оценил визит Лукашенко в Абхазию

Никита Бородкин

Европейский союз решительно осудил визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано.

Евросоюз оценил визит Лукашенко в Абхазию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права», — заявил дипломат.

Напомним, что 28 сентября глава Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию. Там он встретился с президентом страны Асланом Бжанией. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила Лукашенко, заявив о нарушении международного права и двусторонних отношений.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что на недавно состоявшейся встрече в Сочи Владимир Путин и Лукашенко обсуждали вопрос признания Минском Абхазии.

В мире,Саломе Зурабишвили,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители