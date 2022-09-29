Евросоюз оценил визит Лукашенко в Абхазию

Европейский союз решительно осудил визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано.

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«Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права», — заявил дипломат.

Напомним, что 28 сентября глава Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию. Там он встретился с президентом страны Асланом Бжанией. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила Лукашенко, заявив о нарушении международного права и двусторонних отношений.