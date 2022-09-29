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1 час назад

ВСУ обстреляли российский поселок на границе с Украиной

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины обстреляли российский приграничный поселок Краснооктябрьский. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

ВСУ обстреляли российский поселок на границе с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории. Среди мирных жителей поселка никто не пострадал.

Старовойт добавил, что в результате обстрела ВСУ было сильно разрушено здание бывшей школы, а также поврежден соседний трехэтажный жилой дом. Кроме того, сильный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка осталась без воды и электричества. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий обстрела, заверил губернатор.

22 сентября ВСУ нанесли удар из минометов по курскому селу Елизаветовка. Обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений. По словам Старовойта, противник выпустил по селу семь мин, однако был подавлен ответным огнем российских военных.

В мире,Роман Старовойт,
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