ВСУ обстреляли российский поселок на границе с Украиной

Вооруженные силы Украины обстреляли российский приграничный поселок Краснооктябрьский. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

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По его словам, было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории. Среди мирных жителей поселка никто не пострадал.

Старовойт добавил, что в результате обстрела ВСУ было сильно разрушено здание бывшей школы, а также поврежден соседний трехэтажный жилой дом. Кроме того, сильный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка осталась без воды и электричества. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий обстрела, заверил губернатор.