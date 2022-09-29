Власти Энергодара отреагировали на сообщения о возгорании на ЗАЭС

Власти Энергодара и Запорожской области опровергли информацию о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что на Запорожской АЭС произошла внештатная ситуация. Якобы произошло возгорание второго энергоблока. Уточнялось, что в сторону станции направляются пожарные машины и кареты скорой помощи.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по инфраструктуре ЗАЭС, однако ядерному реактору ничто не угрожает.
«Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет», - сказал он.
В свою очередь, глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на отключенном втором энергоблоке произошло короткое замыкание, вызвавшее задымление.
«Все под контролем. Просто небольшое короткое замыкание, в результате чего произошло просто задымление. Сейчас все уже решено. Никаких глобальных катастроф нет», - подчеркнул Волга.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ могут предпринять попытку захвата Запорожской АЭС. По его слова, более 450 военнослужащих были переброшены Киевом в Запорожскую область. Он уточнил, что вероятно, ВСУ могут предпринять попытку наступления западнее Энергодара – в районе Каменки-Днепровской, где находится самое узкое место Каховского водохранилища.