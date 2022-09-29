Драги дал обещание Зеленскому по референдумам

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим не признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживает это решение.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Драги заверил, что Италия итоги референдумов не признает.

Также Драги подтвердил «постоянную поддержку украинцев итальянским правительством во всех сферах».