Драги дал обещание Зеленскому по референдумам

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим не признает итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.
23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживает это решение.
В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Драги заверил, что Италия итоги референдумов не признает.
Также Драги подтвердил «постоянную поддержку украинцев итальянским правительством во всех сферах».
Джорджа Мелони, лидер победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии», ранее заявила Зеленскому, что продолжит оказывать Украине поддержку. Мелони должна стать следующим премьером Италии.