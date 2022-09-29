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1 час назад

Эрдоган назвал дату звонка Путину

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 29 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган назвал дату звонка Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что Эрдоган и Путин обсудят ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.

«Сегодня вечером [29 сентября] у нас будут переговоры с господином Путиным, и у меня будет возможность оценить проблемы с Украиной», — сказал турецкий президент.

Также, Эрдоган рассчитывает обсудить вывоз сельхозпродукции по безопасному коридору в Черном море. Он признал резонным беспокойство президента России в связи с тем, что зерно не поступает нуждающимся странам, и выразил готовность работать над этой проблемой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует поговорить по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Тайип Эрдоган говоря о референдумах, проведенных в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях выразил уверенность, что если его российский коллега Владимир Путин «что-то задумал, то он так и сделает».

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