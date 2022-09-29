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29 минут назад

Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Украины Владимир Зеленский просил его повлиять на российского коллегу Владимира Путина в ситуации с референдумами. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина
Фото: ТАССТАСС

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Их участники проголосовали за вхождение в состав РФ.

«Зеленский хочет, чтобы мы поддержали эти четыре региона и хочет, чтобы мы убедили Путина. Я намерен подробно обсудить эти вопросы с Путиным», - заявил Эрдоган.

Он добавил, что надеется на решение проблемы дипломатическим путем, но подчеркнул, что Путин, «которого он знает, сделает то, что задумал».

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Ранее Эрдоган сообщил о планах провести телефонные переговоры с Путиным 29 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что разговор президентов готовится. Он пообещал сообщить, когда он состоится.

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