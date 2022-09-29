Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Украины Владимир Зеленский просил его повлиять на российского коллегу Владимира Путина в ситуации с референдумами. Об этом сообщает Anadolu.
23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Их участники проголосовали за вхождение в состав РФ.
«Зеленский хочет, чтобы мы поддержали эти четыре региона и хочет, чтобы мы убедили Путина. Я намерен подробно обсудить эти вопросы с Путиным», - заявил Эрдоган.
Он добавил, что надеется на решение проблемы дипломатическим путем, но подчеркнул, что Путин, «которого он знает, сделает то, что задумал».
Ранее Эрдоган сообщил о планах провести телефонные переговоры с Путиным 29 сентября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что разговор президентов готовится. Он пообещал сообщить, когда он состоится.