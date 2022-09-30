Трасс пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России.

По словам Трасс, Британия не колеблясь предпримет дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать «военную машину (президента России) Владимира Путина», передает ТАСС.

Кроме того, Трасс отмечает, что Великобритания никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.