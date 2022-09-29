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56 минут назад

В Польше назвали условие участия НАТО в конфликте на Украине

Никита Бородкин

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участие сил НАТО в конфликте на Украине в случае применения там ядерного вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Польше назвали условие участия НАТО в конфликте на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия», — заявил Рау.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что до сих пор никто не рассматривал возможность применения ядерного оружия. Если бы это случилось, то НАТО бы было вынуждено применить неядерный ответ на территории Украины. При этом РАУ не исключает непосредственный ввод сил НАТО на территорию страны.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в обращении к россиянам по поводу объявления частичной мобилизации Путин отметил, что при угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, подчеркнув, что это «не блеф».

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относится к словам российского президента.

В мире,Збигнев Рау,Ангела Меркель,Владимир Путин,НАТО,
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