Акулы появились на улицах городов Флориды после урагана

В результате обрушившегося на США мощнейшего урагана «Иан», на улицах города Форт-Майерса во Флориде замечено уже несколько акул. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ураган начался во Флориде 28 сентября, он относится к четвертой категории. Скорость ветра достигает 250 км/ч. Ожидается, что он вызовет прилив на 5 метров выше нормы. Предполагается, что непогода принесет катастрофический ущерб по всему юго-западному побережью Флориды. Начиная с четверга на всем полуострове ожидаются экстремальные дожди.

Местные жители сообщают, что вышедший из берегов океан затопил улицы города Форт-Майерса, в результате чего теперь там плавают акулы.