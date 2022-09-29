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35 минут назад

Акулы появились на улицах городов Флориды после урагана

Елена Прошина

В результате обрушившегося на США мощнейшего урагана «Иан», на улицах города Форт-Майерса во Флориде замечено уже несколько акул. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ураган начался во Флориде 28 сентября, он относится к четвертой категории. Скорость ветра достигает 250 км/ч. Ожидается, что он вызовет прилив на 5 метров выше нормы. Предполагается, что непогода принесет катастрофический ущерб по всему юго-западному побережью Флориды. Начиная с четверга на всем полуострове ожидаются экстремальные дожди.

Местные жители сообщают, что вышедший из берегов океан затопил улицы города Форт-Майерса, в результате чего теперь там плавают акулы.

Ранее сообщалось, что ураган «Иан» сопоставим с самым сильным штормом, когда-либо обрушившимся на западное побережье Флориды. Уже более 1,8 млн человек остались без электричества. Более 2,5 млн оказавшихся в зоне ЧС людей планируется эвакуировать.

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