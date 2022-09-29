Стало известно о планах США добиться от ООН принятия мер против России

Администрация президента США Джо Байдена пытается заставить ООН принять меры против Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Как стало известно изданию, Вашингтон может потребовать принять резолюцию по Украине в обход Совета Безопасности ООН, где у России есть право вето. Предполагается, что она будет «осуждать планы Москвы по аннексии значительной части восточной Украины и призывать Россию вывести все свои войска».

«Официальные лица рассматривают возможность использования малоизвестного положения в уставе ООН, шаг, который руководящий орган также использовал в 1950 году», — говорится в материале газеты.

В статье уточняется, что также в Штатах рассматривают идею повлиять на России с помощью главы КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди.