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9 минут назад

Стало известно о планах США добиться от ООН принятия мер против России

Lenta.ru

Администрация президента США Джо Байдена пытается заставить ООН принять меры против Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Стало известно о планах США добиться от ООН принятия мер против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно изданию, Вашингтон может потребовать принять резолюцию по Украине в обход Совета Безопасности ООН, где у России есть право вето. Предполагается, что она будет «осуждать планы Москвы по аннексии значительной части восточной Украины и призывать Россию вывести все свои войска».

«Официальные лица рассматривают возможность использования малоизвестного положения в уставе ООН, шаг, который руководящий орган также использовал в 1950 году», — говорится в материале газеты.

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В статье уточняется, что также в Штатах рассматривают идею повлиять на России с помощью главы КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Ранее 28 сентября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обозначила примерные сроки вынесения на голосование в Совбез ООН проекта резолюции по референдумам в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России. Она сообщила, что это должно произойти в ближайшее время.

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