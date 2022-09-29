В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
10 минут назад

СМИ: Финляндия закроет границу для россиян в ночь на 30 сентября

Елена Прошина

Граница Финляндии будет закрыта для российских туристов в ночь на пятницу, 30 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Как уточняется, 29 сентября власти Финляндии примут окончательное решение, в результате которого будет «существенно ограничен» транзит россиян через страну в остальные государства Шенгенской зоны.

«Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13.00, не изменит график, который уже был предварительно согласован», - говорится в сообщении издания.

В Норвегии заявили об остановке движения через погранпункт с Россией

Ранее в Финляндии запустили петицию за аннулирование ранее выданных виз гражданам России. Документ собрал более 50 тыс. голосов. По мнению авторов петиции, россиянам нельзя разрешать въезд в страну, а также допускать использование Финляндии в качестве транзитной страны.

Ранее стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области на границе с Финляндией развернули мобильный пункт военкомата. Подлежащим мобилизации гражданам вручают повестки, остальным предлагают записаться в добровольцы.

В мире,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители