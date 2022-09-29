Граница Финляндии будет закрыта для российских туристов в ночь на пятницу, 30 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Как уточняется, 29 сентября власти Финляндии примут окончательное решение, в результате которого будет «существенно ограничен» транзит россиян через страну в остальные государства Шенгенской зоны.

«Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13.00, не изменит график, который уже был предварительно согласован», - говорится в сообщении издания.

Ранее в Финляндии запустили петицию за аннулирование ранее выданных виз гражданам России. Документ собрал более 50 тыс. голосов. По мнению авторов петиции, россиянам нельзя разрешать въезд в страну, а также допускать использование Финляндии в качестве транзитной страны.