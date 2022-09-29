ЛНР предрекли становление одним из самых успешных регионов России

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в беседе с ТАСС рассказал, какой он видит республику в составе России. Он предрек, что она станет одной из наиболее успешных, а также процветающих регионов.

Фото: Alexei Nikolsky / Globallookpress.com Alexei Nikolsky / Globallookpress.com

«Наша республика станет одним из самых успешных и процветающих субъектов России», — заявил Пасечник.

При этом он отметил, что ради этого придется проделать огромный объем работ.