«Если у господина Путина есть что-то в голове, он это сделает»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире CNN Türk-Kanal D, что, если Путин «что-то задумал, он так и сделает».

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Президент, комментируя мировые дебаты по поводу угрозы ядерной войны на фоне происходящего на Украине, подчеркнул, что лучшим решением и «самым точным шагом» в этом конфликте является дипломатия. Решение же о проведении референдумов на «территориях Украины», утверждает турецкий лидер, осложняет дипломатические усилия.

«Если у господина Путина, которого я знаю, есть что-то в голове, он это сделает», — сказал Эрдоган.

По его словам, «инцидент с референдумом приносит неприятности».

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезнее относиться к заявлениям Путина.