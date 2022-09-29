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17 минут назад

Эрдоган: если Путин "что-то задумал, он так и сделает"

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире CNN Türk-Kanal D, что, если Путин «что-то задумал, он так и сделает».

«Если у господина Путина есть что-то в голове, он это сделает»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент, комментируя мировые дебаты по поводу угрозы ядерной войны на фоне происходящего на Украине, подчеркнул, что лучшим решением и «самым точным шагом» в этом конфликте является дипломатия. Решение же о проведении референдумов на «территориях Украины», утверждает турецкий лидер, осложняет дипломатические усилия.

«Если у господина Путина, которого я знаю, есть что-то в голове, он это сделает», — сказал Эрдоган.

По его словам, «инцидент с референдумом приносит неприятности».

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезнее относиться к заявлениям Путина.

27 сентября завершилось голосование по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. В феврале указом Владимира Путина ДНР и ЛНР была признана независимость ДНР и ЛНР.

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