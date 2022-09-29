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14 минут назад

В Китае предрекли начало примирения России и Евросоюза

Елена Прошина

Совместное расследование специалистов из России и европейского союза по установлению причин происшествия с утечками и взрывами на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» может стать началом смягчения конфронтации между Москвой и Брюсселем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Global Times.

В Китае предрекли начало примирения России и Евросоюза
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

В статье говорится о том, что если Россия и страны Европы смогут скоординировать усилия при расследовании происшествий на газопроводах, то это станет сигналом к миру, даже если такое партнерство будет временным. Китайское издание считает, что активизация взаимодействия между РФ и ЕС по «Северному потоку» выгодна обеим сторонам, однако из-за «гегемонистского давления и геополитических расчетов» ряда политических сил Запада этот проект оказался на грани банкротства. При этом проект может «возродиться» именно благодаря диверсиям.

Global Times отмечает, что если связи, поддерживаемые между Москвой и странами Европы на основе взаимных интересов будут разорваны, в силу обстоятельств останется лишь конфронтация, главной жертвой которой окажется большое количество обычных граждан.

Издание указывает, что происшествия на трубопроводах показали, что ситуация на Украине не исчерпывается вооруженным противостоянием с Россией, а распространяется на энергетику и продовольственную область.

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