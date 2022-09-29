Названа причина смерти Елизаветы II

Королева Елизавета II умерла от старости, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на свидетельстве о смерти монарха.

В нем также отмечается, что королева умерла в 15:10 по британскому времени (17:10 мск) в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. Документ подписала ее дочь, принцесса Анна.

Смерть королевы была зарегистрирована в Абердиншире 16 сентября генеральным регистратором Шотландии Полом Лоу.

Ранее сообщалось, что памятник королеве Великобритании Елизавете II в обозримом будущем не появится в центре Лондона.

Местные СМИ предположили, что конная статуя монарха займет один из четырех постаментов, установленных по углам Трафальгарской площади в середине XIX века.