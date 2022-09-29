В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
16 минут назад

Названа причина смерти Елизаветы II

Газета.Ruиещё 4

Королева Елизавета II умерла от старости, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на свидетельстве о смерти монарха.

В нем также отмечается, что королева умерла в 15:10 по британскому времени (17:10 мск) в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. Документ подписала ее дочь, принцесса Анна.

Смерть королевы была зарегистрирована в Абердиншире 16 сентября генеральным регистратором Шотландии Полом Лоу.

Ранее сообщалось, что памятник королеве Великобритании Елизавете II в обозримом будущем не появится в центре Лондона.

Умерла королева Великобритании Елизавета II

Местные СМИ предположили, что конная статуя монарха займет один из четырех постаментов, установленных по углам Трафальгарской площади в середине XIX века.

До этого королевский биограф заявила, что Елизавета II призвала Меган Маркл помириться с отцом.

В мире,Видео,Елизавета Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители