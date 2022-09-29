"Украина де-факто перестала существовать"

«Херсонская область уже в считанные десятки часов станет субъектом РФ ... Украина де-факто уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег... Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали...», - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что время «безраздельного господства американской "демократии" и двойных стандартов подходит к концу». Как заявил Стремоусов, «глобалисты и прочие деятели нервно курят в сторонке и понимают, что мир прежним уже не будет».

«Не будет рабства и колоний, не будет извращенцев и прочих недочеловеков. Будет Россия и мир справедливости. Я счастлив и горд за жителей освобождённых территорий. Это ваша победа. Всё будет хорошо!», - подытожил он.

Ранее «Свободная пресса» писала, что жители Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской народной республики (ЛНР) проголосовали на референдуме за вхождение регионов в состав России. После обработки 100% бюллетеней, в Херсонской области за это высказались 87,05% избирателей, в Запорожской — 93,11%, а в ЛНР — 98,42%. При этом грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума зафиксировано не было. Подвели итоги и в ДНР, где жители почти единогласно захотели в состав России.