Неизвестные открыли стрельбу в школе в США

До пяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду, 28 сентября, в американском городе Окленд, штат Калифорния. Об этом сообщает местное телевидение.

Отмечается, что при стрельбе пострадали «от трех до пяти человек». Все они были госпитализированы. Из учебного заведения эвакуировали всех учащихся.

По данным сотрудников правоохранительных органов, стрельбу могли устроить три человека. В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых.