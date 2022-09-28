Киев может бороться за регионы, в которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ, пояснила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».
«У Украины есть полное право продолжать борьбу за свой полный суверенитет», - подчеркнула Жан-Пьер.
Представитель Белого дома добавила, что Вашингтон не признает результаты референдумов и будет работать с союзниками над очередными пакетами санкционных мер против Москвы.
Военный эксперт Тед Карпентер раскритиковал ранее заокеанские авантюры США. Он отметил, что Вашингтону следует провести «работу над ошибками». В частности, необходимо научиться отличать национальные интересы от периферийных.