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18 минут назад

Белый дом «разрешил» Киеву бороться за территории, где прошли референдумы

Илья Родин

Киев может бороться за регионы, в которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ, пояснила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

Белый дом «разрешил» Киеву бороться за территории, где прошли референдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Украины есть полное право продолжать борьбу за свой полный суверенитет», - подчеркнула Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что Вашингтон не признает результаты референдумов и будет работать с союзниками над очередными пакетами санкционных мер против Москвы.

Шольц: Германия не признает референдумы о вхождении Донбасса и других регионов в состав РФ

Военный эксперт Тед Карпентер раскритиковал ранее заокеанские авантюры США. Он отметил, что Вашингтону следует провести «работу над ошибками». В частности, необходимо научиться отличать национальные интересы от периферийных.

В мире,Тед Карпентер,
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