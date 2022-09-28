Белый дом «разрешил» Киеву бороться за территории, где прошли референдумы

Киев может бороться за регионы, в которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ, пояснила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

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«У Украины есть полное право продолжать борьбу за свой полный суверенитет», - подчеркнула Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что Вашингтон не признает результаты референдумов и будет работать с союзниками над очередными пакетами санкционных мер против Москвы.