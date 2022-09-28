Киев пригрозил работавшим на референдумах иностранным наблюдателям

Иностранные граждане, согласившиеся быть наблюдателями на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, столкнутся с последствиями, вплоть до объявления в международный розыск. Соответствующее предупреждение у себя в Twitter-аккаунте сделал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк .

«Граждане других стран, согласившиеся сыграть роль "наблюдателей" на российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Со всеми вытекающими последствиями, включая объявление в международный розыск и санкции со стороны различных стран. Стоило ли оно того?» — написал Подоляк.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли в соответствии со всеми нормами международного права. За их ходом следили наблюдатели из Венесуэлы, Италии, Германии, Латвии и других стран. Всего в референдумах приняли участие 133 представителя разных государств. Они признали итоги голосования легитимными.