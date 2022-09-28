В Грузии призвали лидеров стран отказаться от посещения Абхазии

«Я бы не советовал ни одному лидеру той или иной страны допустить такую ошибку, которую невозможно было бы исправить или исправление которой обошлось бы дорого. Я надеюсь, что такого у нас не будет. Конечно же, у нас будет строжайшая реакция по поводу визита [Лукашенко в Абхазию]», — отметил Бурчуладзе.