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15 минут назад

Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов

Ura.Ru

Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов. Своим мнением они поделились с корреспондентом URA.RU.

Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень рада, что могу присутствовать здесь и воочию это все увидеть. Тут все ясно, люди идут по доброй воле. Я уверена, что 99,9% граждан хотят эти выборы», — сказала Любица Блашкова из Словакии. По словам женщины, здесь не к чему придираться.

Открытость голосования подчеркнул и гражданин Мьянмы Мо Хейн.

«Я сам видел, как организовано голосование. Все очень свободно, открыто и систематизировано», — уточнил он.

По мнению Патрика Вааба из Германии, референдумы соответствовали международным стандартам.

«На участках все было по международным стандартам. Были кабинки, была возможность проголосовать тайно. Бросилось в глаза, что люди искренне стараются провести демократические выборы», -поделился мнением иностранец.

В свою очередь, жительница Нидерландов Сонья Ван Ден Енде отмечает пропаганду среди западных СМИ.

«Они все подают так, будто людей принуждают и за их спинами стоят солдаты с автоматами, но я не вижу тут ничего подобного», — поделилась женщина.

С 23 по 27 сентября на территориях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении данных территорий к России. По итогам голосования, большинство проголосовали за присоединении к РФ.

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