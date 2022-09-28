Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями от референдумов

«Очень рада, что могу присутствовать здесь и воочию это все увидеть. Тут все ясно, люди идут по доброй воле. Я уверена, что 99,9% граждан хотят эти выборы», — сказала Любица Блашкова из Словакии. По словам женщины, здесь не к чему придираться.