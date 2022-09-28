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22 минуты назад

В США признали «украинскую авантюру» ошибочной

Илья Родин

Военный эксперт Тед Карпентер в статье для The American Conservative заявил, что власти США нередко совершают грубые ошибки. Их действия приводят к серьезным внешнеполитическим провалам в различных регионах планеты.

В США признали «украинскую авантюру» ошибочной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карпентер подчеркнул, что Штаты постоянно участвуют прямо или косвенно в различных военных конфликтах. В частности, они провели операции на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене.

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По его оценке, большая часть заокеанских «авантюр» проходит не так, как было изначально запланировано. Но американские СМИ молчат об этом, не пишут о внешнеполитических катастрофах. Нет публикаций ни о Ливии, ни о Сирии, ни о других странах.

«Последним примером докучливой политики Вашингтона стала Украина», - пояснил Карпентер.

Он добавил, что что США создали угрозу для безопасности России, пытаясь расширить НАТО за счет Украины.

Аналитик полагает, что Вашингтону следует провести работу над своими ошибками. Во-первых, США должны прекратить попытки переделать другие государства на свой лад, навязать им чуждые скрепы и институты.

Во-вторых, Штаты постоянно ввязываются в военные конфликты ради смены недружественных режимов. Эту «традицию» следует оставить в прошлом.

Кроме того, Вашингтон должен научиться отличать важные национальные интересы от периферийных, таких, как на Украине, констатировал Карпентер.

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