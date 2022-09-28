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1 час назад

Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии

Lenta.ruиещё 1

Вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Фото: MC2 Jason Behnke / WikimediaMC2 Jason Behnke / Wikimedia

Согласно его информации, многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов — с 19:30 мск воскресенья, 25 сентября, до 04:30 мск понедельника, 26 сентября, — кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа.

Известно, что воздушное судно оборудовано для выполнения ряда задач, в том числе борьбы с надводными и подводными целями, поддержки морской артиллерии, наблюдения и ретрансляции связи. Он используется для интенсивных боевых действий на побережье и операций на открытой воде.

"Северные потоки" могут оказаться непригодными для использования

27 сентября сообщалось, что вертолеты ВВС США и ранее проводили вылеты в районе аварии на «Северном потоке». Воздушные суда той же модели летали над непосредственным районом утечек в начале и середине сентября.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода будут более непригодны для использования, и их закроют навсегда.

Позднее в Кремле рассказали об убытках России на фоне случившегося, а официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена объяснить роль Вашингтона в авариях — в феврале текущего года американский лидер угрожал «покончить с "Северным потоком"».

В мире,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,
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