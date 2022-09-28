Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии

Вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Фото: MC2 Jason Behnke / Wikimedia MC2 Jason Behnke / Wikimedia

Согласно его информации, многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов — с 19:30 мск воскресенья, 25 сентября, до 04:30 мск понедельника, 26 сентября, — кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа.

Известно, что воздушное судно оборудовано для выполнения ряда задач, в том числе борьбы с надводными и подводными целями, поддержки морской артиллерии, наблюдения и ретрансляции связи. Он используется для интенсивных боевых действий на побережье и операций на открытой воде.

27 сентября сообщалось, что вертолеты ВВС США и ранее проводили вылеты в районе аварии на «Северном потоке». Воздушные суда той же модели летали над непосредственным районом утечек в начале и середине сентября.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода будут более непригодны для использования, и их закроют навсегда.