Надвигающийся на США ураган "Иан" получил высшую категорию опасности

Движущийся в направлении американского штата Флорида ураган «Иан» усилился до пятой категории, которая является максимально возможной. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на национальный центр США по слежению за ураганами.

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Уточняется, что скорость ветра в урагане достигает 250 километров в час. Сейчас «Иан» расположен в 100 километра от города Нэйплс и движется со скоростью приблизительно в 15 километров в час.

В связи с природной угрозой во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, из-за урагана был перенесён запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии «Артемида-1».