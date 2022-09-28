Надвигающийся на США ураган "Иан" получил высшую категорию опасности

Движущийся в направлении американского штата Флорида ураган «Иан» усилился до пятой категории, которая является максимально возможной. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на национальный центр США по слежению за ураганами.
Уточняется, что скорость ветра в урагане достигает 250 километров в час. Сейчас «Иан» расположен в 100 километра от города Нэйплс и движется со скоростью приблизительно в 15 километров в час.
В связи с природной угрозой во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, из-за урагана был перенесён запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии «Артемида-1».
Ранее ураган «Иан» оставил без света весь остров Куба.