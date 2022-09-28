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28 минут назад

Надвигающийся на США ураган "Иан" получил высшую категорию опасности

Елена Прошина

Движущийся в направлении американского штата Флорида ураган «Иан» усилился до пятой категории, которая является максимально возможной. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на национальный центр США по слежению за ураганами.

Надвигающийся на США ураган "Иан" получил высшую категорию опасности
Фото: VkontakteVkontakte

Уточняется, что скорость ветра в урагане достигает 250 километров в час. Сейчас «Иан» расположен в 100 километра от города Нэйплс и движется со скоростью приблизительно в 15 километров в час.

В связи с природной угрозой во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, из-за урагана был перенесён запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии «Артемида-1».

Ранее ураган «Иан» оставил без света весь остров Куба.

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