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7 минут назад

Турки раскритиковали США и Евросоюз за давление на банки по картам «Мир»

Елена Прошина

Читатели новостного сайта Haber7 раскритиковали США и Европу за давление на банки Турции с целью вынудить те отказаться от обслуживания карт российской системы «Мир». Об этом сообщают «Известия».

Турки раскритиковали США и Евросоюз за давление на банки по картам «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие читатели считают, что государственные банки Турции были вынуждены согласиться на отказ от работы с картами «Мир» из-за давления Запада.

«От “Мира” отказались, но наша торговля с Россией не прекращается», «с русскими поступают неправильно», «вот чем занимаются предатели среди нас», – своё негодование пользователи Haber7 высказали в комментариях на сайте издания.

Ранее стало известно, что несколько государственных банков Турции отказались от обслуживания карт российской платёжной системы «Мир».

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