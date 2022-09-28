Турки раскритиковали США и Евросоюз за давление на банки по картам «Мир»

Читатели новостного сайта Haber7 раскритиковали США и Европу за давление на банки Турции с целью вынудить те отказаться от обслуживания карт российской системы «Мир». Об этом сообщают «Известия».
Многие читатели считают, что государственные банки Турции были вынуждены согласиться на отказ от работы с картами «Мир» из-за давления Запада.
«От “Мира” отказались, но наша торговля с Россией не прекращается», «с русскими поступают неправильно», «вот чем занимаются предатели среди нас», – своё негодование пользователи Haber7 высказали в комментариях на сайте издания.
Ранее стало известно, что несколько государственных банков Турции отказались от обслуживания карт российской платёжной системы «Мир».