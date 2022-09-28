В Китае объяснили, почему Запад устранится от помощи Киеву

Кризис в области энергоресурсов и нежелание прямого конфликта с Россией заставят западные страны отказать Киеву в помощи для возвращения четырех регионов, полагают китайские эксперты. Об этом пишет Global Times.
Авторы статьи подчеркнули, что проведенные в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях референдумы укрепят позиции Москвы и, одновременно, существенно осложнят Киеву задачу по возвращению регионов.
Власти Украины будут просить Запад о непосредственной поддержке, в результате чего возрастет риск «прямой конфронтации между Россией и НАТО», предупредил обозреватель.
Эксперты пояснили, что требования Киева не будут удовлетворены. Это обусловлено тем, что в США в ближайшие месяцы пройдут промежуточные выборы, а в ЕС нарастает энергетический кризис. Поэтому «маловероятно, что Запад пойдет на прямую военную конфронтацию с Россией».