Кризис в области энергоресурсов и нежелание прямого конфликта с Россией заставят западные страны отказать Киеву в помощи для возвращения четырех регионов, полагают китайские эксперты. Об этом пишет Global Times.

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Авторы статьи подчеркнули, что проведенные в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях референдумы укрепят позиции Москвы и, одновременно, существенно осложнят Киеву задачу по возвращению регионов.

Власти Украины будут просить Запад о непосредственной поддержке, в результате чего возрастет риск «прямой конфронтации между Россией и НАТО», предупредил обозреватель.