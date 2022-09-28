В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
30 минут назад

Global Times: западные страны не помогут Киеву вернуть утраченные регионы

Илья Родин

Кризис в области энергоресурсов и нежелание прямого конфликта с Россией заставят западные страны отказать Киеву в помощи для возвращения четырех регионов, полагают китайские эксперты. Об этом пишет Global Times.

В Китае объяснили, почему Запад устранится от помощи Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы статьи подчеркнули, что проведенные в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях референдумы укрепят позиции Москвы и, одновременно, существенно осложнят Киеву задачу по возвращению регионов.

Описан порядок вхождения новых регионов в состав России

Власти Украины будут просить Запад о непосредственной поддержке, в результате чего возрастет риск «прямой конфронтации между Россией и НАТО», предупредил обозреватель.

Эксперты пояснили, что требования Киева не будут удовлетворены. Это обусловлено тем, что в США в ближайшие месяцы пройдут промежуточные выборы, а в ЕС нарастает энергетический кризис. Поэтому «маловероятно, что Запад пойдет на прямую военную конфронтацию с Россией».

В мире,НАТО,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители