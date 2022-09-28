На границе начали задерживать выезжающих в Польшу украинских студентов

На погранпереходе во Львовской области начали задерживать украинских студентов, пытающихся выехать в Польшу, сообщает украинский портал "Страна".
По данным СМИ, такая ситуация складывается на погранпереходе Шегини — контрольно-пропускном пункте на польско-украинской границе во Львовской области.
Как утверждают студенты, двое из них общались с сотрудником Государственной пограничной службы Украины и требовали, чтобы она в установленном законом порядке разъяснила им обстоятельства, ограничивающие выезд. Между молодым человеком и сотрудницей ГПСУ, которая ссылалась на постановление об ограничении выезда для студентов, завязался спор. Украинец требовал обосновать, как это применимо в ситуации к студентам, а затем вызвал полицию. В итоге наряд полиции задержал его.
Ранее СМИ сообщали, что украинцы массово уклоняются от призыва, выезжая в Польшу как студенты. Теперь такая схема не позволяет выехать с Украины даже тем студентам, которые действительно учатся в зарубежных высших учебных заведениях.