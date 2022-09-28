На границе начали задерживать выезжающих в Польшу украинских студентов

Как утверждают студенты, двое из них общались с сотрудником Государственной пограничной службы Украины и требовали, чтобы она в установленном законом порядке разъяснила им обстоятельства, ограничивающие выезд. Между молодым человеком и сотрудницей ГПСУ, которая ссылалась на постановление об ограничении выезда для студентов, завязался спор. Украинец требовал обосновать, как это применимо в ситуации к студентам, а затем вызвал полицию. В итоге наряд полиции задержал его.