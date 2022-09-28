Шольц подтвердил отказ поставлять Украине боевые танки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Neuen Osnabrücker Zeitung вновь подтвердил отказ немецкой стороны поставлять Украине основные боевые танки.

По словам Шольца, Берлин не будет поставлять Киеву современное вооружение, пока этого не начнут делать другие партнеры. Немецкий лидер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину «в меру своих возможностей», пытаясь не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией.

Канцлер напомнил, что Чехия, Словакия, Румыния и Греция передают Украине танки восточноевропейского производства, где они могут быть немедленно использованы, так как украинская сторона обладает необходимыми запчастями и боеприпасами.

«Мы постепенно пополняем запасы наших партнеров западной техникой», — сказал Шольц, добавив, что критикующие немецкую сторону ведут себя так, словно Берлин «поставляет только шлемы».

Ранее Шольц раздраженно оценил слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который удивился нежеланию Берлина поставлять танки в республику. По словам канцлера ФРГ, лидерство не означает, что необходимо сделать все, о чем просят партнеры.