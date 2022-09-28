Зеленскому предложили вернуть Украине ядерный статус

Украинского президента Владимира Зеленского попросили заявить о выходе страны из Будапештского меморандума, по условиям которого Киев отказывается от ядерного оружия, соответствующая петиция появилась на его сайте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Петицию назвали «Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставит нам ядерное оружие (попросить его у США)», передает РИА «Новости».

Она появилась 22 сентября. Автор объяснил, что получение ядерного статуса Киевом необходимо для «ядерного сдерживания России».

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, Британией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.