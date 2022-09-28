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27 минут назад

Зеленскому предложили вернуть Украине ядерный статус

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Украинского президента Владимира Зеленского попросили заявить о выходе страны из Будапештского меморандума, по условиям которого Киев отказывается от ядерного оружия, соответствующая петиция появилась на его сайте.

Зеленскому предложили вернуть Украине ядерный статус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петицию назвали «Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставит нам ядерное оружие (попросить его у США)», передает РИА «Новости».

Она появилась 22 сентября. Автор объяснил, что получение ядерного статуса Киевом необходимо для «ядерного сдерживания России».

Украина грозит России «грязной бомбой» в случае использования ядерного оружия

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, Британией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

В марте Зеленский заявлял, что Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел».

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