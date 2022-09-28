Пасечник попросил Путина принять ЛНР в состав России

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России.

В ЛНР сообщили, что по итогам референдума 98,42 процента избирателей поддержали присоединение к РФ. В ДНР заявили о 99,23 процента избирателей, проголосовавших за это решение.