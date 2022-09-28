Пасечник выехал в Москву вслед за главой ДНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник отправился в Москву вслед за главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство ранее сообщило, что Пушилин выехал в Москву для «завершения юридической части процедуры вхождения республики в состав РФ».

Он рассказал, что территория ДНР «будет освобождена в конституционных границах», а войска после референдумов начинают новый этап ведения боевых действий.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России.